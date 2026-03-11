Pnrr in Ciociaria Cabina di Coordinamento a Frosinone per monitorare i progetti finanziati

Questa mattina a Frosinone si è riunita la Cabina di coordinamento PNRR presso il Palazzo del Governo, con il Prefetto che ha presieduto l’incontro. L'obiettivo dell’assemblea è stato il monitoraggio dei progetti finanziati nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tutta la provincia. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici incaricati di seguire l’andamento delle iniziative.

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, si è riunita, presieduta dal Prefetto di Frosinone, la Cabina di coordinamento PNRR, istituita in attuazione delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Alla riunione hanno preso parte Amministratori e tecnici.