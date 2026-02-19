Pnrr Foti indica la strada | 600mila progetti finanziati e in esecuzione

Foti ha annunciato che il governo ha finanziato e avviato circa 600mila progetti legati al Pnrr, rispetto ai 220mila dell’anno precedente. La causa di questo incremento rapido deriva dall’accelerazione delle politiche di coesione e dall’approvazione di molte nuove iniziative. Le autorità hanno messo in campo risorse significative per migliorare le infrastrutture e i servizi locali. La crescita dei progetti dimostra l’impegno del governo a portare avanti gli interventi previsti. Ora si lavora per rispettare le scadenze e garantire l’efficacia degli investimenti.

Il governo accelera sul Pnrr e sulle politiche di coesione: i numeri parlano chiaro. “Oggi abbiamo in esecuzione e finanziato qualcosa come 600mila progetti; lo scorso anno eravamo a 220mila. Questo significa che la gran mole delle iniziative che si sono andate poi a concretizzare è partita lo scorso anno e dovrà concludersi in modo inderogabile entro il 30 agosto 2026. Nel frattempo, 448mila progetti sono già stati conclusi; 111mila sono in fase di esecuzione; 21mila sono prossimi all'esecuzione”, la soddisfazione del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, intervenuto a Cernobbio all’evento “Governare il futuro del SSN” promosso da Motore Sanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

