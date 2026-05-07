PNRR cala la trasparenza | spariti i dati su migliaia di progetti

Negli ultimi giorni si è notato che i dati relativi a circa 25.000 progetti legati al PNRR sono scomparsi dai database ufficiali, riducendo la possibilità di consultare informazioni dettagliate. La stessa sorte è toccata ai dettagli sui miliardi destinati al Superbonus, che ora risultano assenti o non accessibili nelle piattaforme pubbliche. Questa mancanza di dati ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle procedure di monitoraggio e rendicontazione.

? Cosa scoprirai Dove sono finiti i dati su 25.000 progetti PNRR?. Perché i dettagli sui miliardi del Superbonus sono spariti dai database?. Chi sono i veri beneficiari dei fondi europei ora meno tracciabili?. Come influirà il taglio ai fondi per l'idrogeno sulla crescita nazionale?.? In Breve Openpolis rileva 25.000 progetti mancanti rispetto ai dati precedenti sulla piattaforma OpenPNRR.. I dati Superbonus su 60.000 operazioni per 13,7 miliardi sono spariti dai sistemi.. La Corte dei conti europea segnala lacune sui beneficiari finali dell'RRF a maggio.. Tagli da 3,8 miliardi colpiscono Transizione 5.0 e 1,4 miliardi le comunità energetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PNRR, cala la trasparenza: spariti i dati su migliaia di progetti Notizie correlate Pnrr, scadenza tra due mesi ma la trasparenza diminuisce ancora. “Disponibili dati per 280mila progetti sui 655mila finanziati”A pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che negli auspici avrebbe dovuto modernizzare il Paese... Appalti in Sicilia, cresce il peso del sottosoglia: allarme Fillea Cgil su trasparenza e PnrrIn Sicilia il sistema degli appalti pubblici si muove sempre più dentro la fascia degli affidamenti diretti, dove le gare si riducono e la velocità... Approfondimenti e contenuti Pnrr: Cartabellotta (Gimbe), target sanita' digitale centrati ma poca trasparenzaFocus su ospedali, fascicolo sanitario e telemedicina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - 'Al 31 dicembre 2025 per la Missione Salute del Pnrr erano previste tre scadenze europee relative alla ... ilsole24ore.com Pnrr. In FVG corso di formazione manageriale con 103 candidati. Anaao Assomed Fvg: Sindacati scavalcati, e parte la diffidaAgenas ha dato mandato alla Regione di organizzare il percorso formativo finanziato con i fondi del Pnrr, ma il sindacato denuncia la totale mancanza di pubblicità e trasparenza nella procedura di ... quotidianosanita.it