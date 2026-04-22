Appalti in Sicilia cresce il peso del sottosoglia | allarme Fillea Cgil su trasparenza e Pnrr

In Sicilia, il settore degli appalti pubblici si concentra sempre più sugli affidamenti diretti, che rappresentano una quota crescente del totale. Questa tendenza riduce il numero di gare ufficiali e accelera le procedure, eliminando in gran parte il confronto tra le aziende partecipanti. La Fillea Cgil ha espresso preoccupazione riguardo alla trasparenza di questi processi e al loro impatto sul settore dei lavori pubblici.

In Sicilia il sistema degli appalti pubblici si muove sempre più dentro la fascia degli affidamenti diretti, dove le gare si riducono e la velocità delle procedure sostituisce il confronto competitivo. Un terreno ampio, formalmente regolato ma sempre più delicato, soprattutto nell’incrocio tra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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