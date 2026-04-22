Appalti in Sicilia cresce il peso del sottosoglia | allarme Fillea Cgil su trasparenza e Pnrr

Da messinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, il settore degli appalti pubblici si concentra sempre più sugli affidamenti diretti, che rappresentano una quota crescente del totale. Questa tendenza riduce il numero di gare ufficiali e accelera le procedure, eliminando in gran parte il confronto tra le aziende partecipanti. La Fillea Cgil ha espresso preoccupazione riguardo alla trasparenza di questi processi e al loro impatto sul settore dei lavori pubblici.

In Sicilia il sistema degli appalti pubblici si muove sempre più dentro la fascia degli affidamenti diretti, dove le gare si riducono e la velocità delle procedure sostituisce il confronto competitivo. Un terreno ampio, formalmente regolato ma sempre più delicato, soprattutto nell’incrocio tra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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