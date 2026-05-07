pm inviano atti a pg milano per sollecitare revisione processo su alberto stasi

La procura di Pavia ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, riguardante Andrea Sempio. Nel frattempo, i pm hanno inviato documenti al pubblico ministero di Milano per sollecitare la revisione di un processo relativo a un caso diverso, quello di Alberto Stasi. La richiesta coinvolge procedure giudiziarie in corso e si riferisce a diverse fasi delle indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Chiusa l’inchiesta su Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha ufficialmente concluso l’indagine su Andrea Sempio nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, notificando l’avviso di chiusura delle indagini. Dopo questo passaggio, gli inquirenti invieranno tutta la documentazione raccolta alla Procura generale di Milano. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. L’avviso di chiusura dell’inchiesta è stato da poco (7 maggio 2026) notificato a Sempio. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Oggi fa ancora più male che Alberto Stasi sia in carcere. #Garlasco x.com