Delitto di Garlasco vertice in procura su revisione processo Stasi Il pg di Milano | Non sarà veloce né facile

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro di circa 45 minuti tra il procuratore di Pavia e la procuratrice generale di Milano per discutere di una possibile richiesta di revisione del processo contro Alberto Stasi, coinvolto nel caso di Garlasco. La riunione si è focalizzata sulla valutazione delle strategie da adottare e sulle procedure da seguire prima di eventuali iniziative legali presso la Corte d’appello di Brescia.

Si è concluso dopo 45 minuti l’ incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sul tema di una eventuale richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi da inviare alla Corte d’appello di Brescia. Da quanto si apprende, il magistrato pavese, che coordina la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco assieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle pm De Stefano-Rizza, ha concordato con la più alta magistrata inquirente del distretto d’appello di Milano l’invio nelle prossime settimane di quella che in gergo si chiama ‘ Informazione ‘: una serie di atti relativi all’operato dell ‘ indagine per omicidio volontario in concorso con Stasi o con ignoti che è stata svolta negli ultimi due anni a Pavia su Andrea Sempio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi. Il pg di Milano: “Non sarà veloce né facile” Delitto di Garlasco: trovata un'impronta di Marco Poggi mai analizzata Notizie correlate Garlasco, «Per Stasi chiederemo la revisione del processo», il vertice la Procura di Pavia tra le procure. Il pg: «Non sarà nè facile, nè veloce»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Caso Garlasco, a breve informazione Pavia a pg Milano per eventuale revisione processo Stasi(Adnkronos) – Nelle prossime settimane la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, trasmetterà alla Procura generale di Milano un’informazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Delitto di Garlasco: il racconto del super testimone Video; Garlasco in TV: dall'Innata capacità di mentire di Sempio, alle gocce di sangue che riscrivono la dinamica dell'omicidio; Garlasco in Tv, la 'strana morte' dell'anziano vicino di Sempio. Panicucci: Basta il buon senso per avere dubbi. E la vedova avanza un movente; Mattino Cinque: Delitto Garlasco, le parole di un testimone del 2009 Video. Delitto di Garlasco, vertice in procura su revisione processo Stasi. Il pg di Milano: Non sarà veloce né facileSi è concluso dopo 45 minuti l'incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sul tema ... lapresse.it Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Delitto di Garlasco, la Procura: Stasi va liberato. "Ma iter lungo e difficile" - facebook.com facebook