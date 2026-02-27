I fondi per le pluriclassi Il bando della Regione | c’è anche Sassoleone

La Regione ha pubblicato un bando destinato ai fondi per le scuole con pluriclassi, includendo anche la scuola primaria di Sassoleone, frazione di Casalfiumanese. L’obiettivo è supportare le istituzioni scolastiche situate in zone montane o collinari, dove le classi sono composte da più gruppi di studenti. La richiesta di finanziamenti rappresenta un’opportunità concreta per queste scuole di migliorare le strutture e le risorse disponibili.

La scuola primaria 'Grazia Deledda' di Sassoleone, frazione collinare di Casalfiumanese, è ancora una volta inserita nell'elenco delle pluriclassi dei Comuni montani dell' Emilia-Romagna potenzialmente pronte a ricevere sostegno da bando regionale. Gli uffici dell'ente di viale Aldo Moro, infatti, hanno diramato il terzo invito per i municipi che si impegneranno a realizzare progetti innovativi per gli studenti delle pluriclassi delle primarie per l'anno scolastico in corso (ma con la possibilità di realizzare le attività anche in quello 2026-2027, ndr). Uno stanziamento complessivo di oltre 942mila euro, finanziato con fondi europei del programma regionale Fse+, che per il plesso sassoleonese sotto l'egida dell'Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano riguarderebbe una quota di 11.