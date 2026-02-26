Scuola oltre 70 mila euro ai Comuni montani della provincia di Rimini per sostenere le pluriclassi

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato oltre 70 mila euro destinati ai Comuni montani della provincia di Rimini per sostenere le scuole con classi numerose. L’obiettivo è garantire servizi adeguati alle esigenze delle aree più isolate, dove spesso le pluriclassi rappresentano una sfida quotidiana. La decisione arriva in un momento di attenzione particolare verso le esigenze delle zone di montagna.

Alice Parma (Pd): “Mentre il Governo taglia e ridimensiona, in Regione investiamo sul futuro. Da noi non ci sono territori di serie B” La Regione Emilia-Romagna continua a investire con convinzione nella scuola. “In tutti i territori, soprattutto quelli di montagna: perché da noi non ci sono comunità più importanti di altre. Sono tutte preziose allo stesso modo”. A dirlo è Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. “Con il nuovo bando regionale a sostegno delle pluriclassi, che prevede un aumento del 20% delle risorse, abbiamo previsto oltre 70 mila euro per sei Comuni montani della provincia di Rimini: Montecopiolo, Sassofeltrio, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Maiolo e San Leo” continua Parma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

