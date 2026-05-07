Una società toscana specializzata nei settori dell’ambiente, dell’energia e del ciclo idrico ha annunciato un investimento di 2,5 miliardi di euro destinato all’Italia centrale. L’operazione prevede lo sviluppo di progetti legati alla sostenibilità e alla gestione delle risorse naturali nella regione. La decisione arriva dopo un processo di pianificazione e valutazione delle opportunità di crescita nel settore green. La società ha già avviato le prime iniziative sul territorio.

È nata in Toscana ed è attiva nei settori dell’ambiente, dell’energia e del ciclo idrico. Stiamo parlando di Plures, la multiutility dei servizi pubblici locali, interamente partecipata dai Comuni, in grado di offrire un modello di servizio integrato, digitale e orientato allo sviluppo sostenibile dei territori dell’Italia centrale. Il progetto industriale di Plures (nome assunto ufficialmente dal 1° gennaio di quest’anno) era partito nel gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, dando vita a un soggetto integrato pensato per superare frammentazioni e localismi e rafforzare la capacità di investimento, innovazione ed efficienza nei servizi pubblici locali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Plures investe sul green. Piano da 2,5 miliardi per l’Italia centrale

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