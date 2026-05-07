Plures | 2,5 miliardi per i servizi di 2 milioni di cittadini

Il gruppo ha annunciato un investimento di 2,5 miliardi di euro destinati a migliorare i servizi per circa due milioni di cittadini. Tra gli obiettivi principali ci sono l’adozione di tecnologie digitali per monitorare e ridurre gli sprechi idrici e l’aggiornamento delle infrastrutture. Questa cifra rappresenta uno sforzo importante per potenziare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 2,5 miliardi di investimenti la qualità dei servizi?. Quali tecnologie digitali userà il gruppo per evitare sprechi idrici?. Come cambierà la gestione dei rifiuti con il nuovo modello integrato?. Chi garantirà l'efficienza operativa con oltre 6.400 nuovi lavoratori coinvolti?.? In Breve Oltre 6.400 lavoratori operano tra Toscana e Italia centrale per il Gruppo.. Sinergie tra Estra e Publiacqua integrano gas, elettricità, acqua e gestione rifiuti.. Piano industriale prevede investimenti da 2,5 miliardi di euro entro il 2029.. Digitalizzazione e nuove infrastrutture mirano a servire 2 milioni di utenti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Plures: 2,5 miliardi per i servizi di 2 milioni di cittadini Multi SubHe Was the Emperor in a Sci-Fi Game… Until Reality Answered Back Notizie correlate Servizi essenziali per 2 milioni di cittadiniIl Gruppo Plures si consolida come gigante del lavoro e dei servizi in Toscana e nell’Italia centrale, contando oggi su una forza lavoro di oltre 6. Plures investe sul green. Piano da 2,5 miliardi per l’Italia centraleÈ nata in Toscana ed è attiva nei settori dell’ambiente, dell’energia e del ciclo idrico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sostenibilità, 'Noi Più': Plures lancia modello di loyalty nei servizi pubblici?; Plures investe sul green. Piano da 2,5 miliardi per l’Italia centrale; Plures punta sulla partecipazione attiva. Nasce ’Noi Più’, piano d’incentivi mirati; Plures lancia noi più. Il sistema di loyalty per coinvolgere i cittadini. Plures investe sul green. Piano da 2,5 miliardi per l’Italia centraleÈ nata in Toscana ed è attiva nei settori dell’ambiente, dell’energia e del ciclo idrico. Stiamo parlando di Plures, la multiutility dei servizi pubblici locali, interamente partecipata dai Comuni, in ... quotidiano.net Servizi essenziali per 2 milioni di cittadiniIl Gruppo Plures si consolida come gigante del lavoro e dei servizi in Toscana e nell’Italia centrale, contando oggi ... quotidiano.net FIRENZE - Raccolta rifiuti “a punti”: Plures incentiva i cittadini a migliorare efficienza e sostenibilità. Si chiama "Noi Più" ed è una delle prime applicazioni strutturate in Italia dei modelli di loyalty nel settore: ecco come funziona. LEGGI SUL GAZZETTINO - facebook.com facebook Energia: Plures introduce la loyalty nei servizi pubblici x.com