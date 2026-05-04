Pluralismo religioso mons Ferretti | Non si perda l' umanità integrazione é un bene
Stamattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza a Foggia, si è tenuto un incontro che ha affrontato questioni legate alle politiche pubbliche sulla sicurezza e al dialogo tra religioni. Durante l'evento, un rappresentante della Chiesa ha sottolineato l'importanza di mantenere l'umanità nel processo di integrazione tra diverse fedi e culture. La discussione ha coinvolto vari esperti e rappresentanti istituzionali presenti in sala.
Questa mattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia, si è svolto un incontro di particolare rilevanza dedicato al tema delle politiche pubbliche della sicurezza e del dialogo interreligioso. L’iniziativa si inserisce nel dibattito contemporaneo su questioni sempre più.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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