Pluralismo religioso mons Ferretti | Non si perda l' umanità integrazione é un bene

Stamattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza a Foggia, si è tenuto un incontro che ha affrontato questioni legate alle politiche pubbliche sulla sicurezza e al dialogo tra religioni. Durante l'evento, un rappresentante della Chiesa ha sottolineato l'importanza di mantenere l'umanità nel processo di integrazione tra diverse fedi e culture. La discussione ha coinvolto vari esperti e rappresentanti istituzionali presenti in sala.