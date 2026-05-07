Nel match dei playoff di Serie C, il Salines ha raggiunto un risultato sorprendente grazie a un gol all’87° minuto, permettendo alla squadra di qualificarsi al turno successivo. Durante la fase finale, è stata protagonista una mischia che ha portato all’espulsione di due giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria del Campobasso, che ora si prepara a disputare la prossima sfida.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Tantalocchi a salvare il risultato fino all'87°?. Chi sono i due giocatori espulsi durante la mischia finale?. Perché il pareggio di Salines è stato sufficiente per il passaggio?. Chi affronterà il Campobasso nella sfida decisiva del 10 maggio?.? In Breve D'Andrea segna per il Pineto al 37° minuto sfruttando una sponda di testa.. Tantalocchi compie tre parate decisive durante la sfida disputata davanti a 5457 spettatori.. L'arbitro Mirabella espelle Di Livio e Marrancone al 93° minuto della gara.. Il prossimo turno dei playoff si giocherà il 10 maggio con avversaria ignota.. Salines e Tantalocchi strappano un pareggio cruciale al Pineto per il Campobasso nel secondo turno dei play off della Serie C, garantendo il passaggio grazie alla migliore posizione in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: miracolo Salines all’87’, il Campobasso vola al next step

Notizie correlate

Campobasso, vittoria di rimonta a Pesaro: gol di Salines e Gargiulo lanciano i molisani verso i playoff di Serie C.Il Campobasso ha ribaltato il risultato in trasferta contro la Vis Pesaro, vincendo 2-1 in una partita cruciale per il campionato di Serie C.

Cosenza Basket vince il derby e vola ai playoff: è un miracolo!? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa a neutralizzare il faro di Castrovillari? Chi sono i giocatori rientrati che hanno cambiato le sorti del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Serie C, Coccia trascina la Pianese al secondo turno playoff: storico risultato per i bianconeri; Playoff Serie C al via: guida completa a date, regolamento e formula; SERIE C, I VERDETTI: A NORDEST TRA GIOIE E DELUSE; Prima E. Stra RdB, l'orgoglio di mister Ton: Domenica non abbiamo perso i playoff: abbiamo guadagnato rispetto e ammirazione.

Playoff Serie C, manita del Casarano a Cosenza. La Pianese di Birindelli elimina la Juve Next GenSerata ricca di gol, emozioni e sorprese: in archivio le gare valide per il secondo turno degli spareggi promozione ... corrieredellosport.it

Playoff Serie C, secondo turno: il Casarano travolge il Cosenza 5-1 in trasferta e scrive la storia. Fuori anche Crotone e Juve Next Gen, la Pianese fa l’impresaPlayoff Serie C 6 maggio 2026: il Casarano travolge il Cosenza 5-1 in trasferta, la Pianese elimina la Juve Next Gen 2-0. Fuori anche il Crotone. Oggi sorteggio fase nazionale su Sky alle 12:30: teste ... lifestyleblog.it

/ - Definite le squadre del primo turno nazionale: sorteggio fissato per il 7 maggio. Entrano nel vivo i playoff di Serie C 2025/26 con il primo turno della fase nazionale. Il sorteggio degli a - facebook.com facebook

Playoff Serie C: fasi, regolamento e calendario. Quando gioca la #Juve Next Gen e contro chi x.com