Nel derby di Cosenza, il team locale ha ottenuto una vittoria importante che permette di accedere ai playoff. La partita è stata decisa da una difesa efficace, capace di limitare le azioni del principale giocatore avversario. Nella ripresa, alcuni rientri di giocatori chiave hanno contribuito a cambiare gli equilibri sul campo, portando alla conquista del risultato decisivo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa a neutralizzare il faro di Castrovillari?. Chi sono i giocatori rientrati che hanno cambiato le sorti del match?. Quale mossa tattica ha permesso ai Lupi di ribaltare il terzo quarto?. Cosa cambierà nella strategia della squadra dopo questo miracolo nei playoff?.? In Breve Lipskyi segna 23 punti per Castrovillari nonostante la difesa box and one di Cosenza.. Larizza e Manu Gallo contribuiscono con 13 punti ciascuno alla vittoria dei Lupi.. Presta, Motta e Guadagnuolo segnano 8 punti a testa nel match decisivo.. Il ritorno di Piro e Cilento ha garantito solidità al gruppo di Nicoletti.. La Pirossigeno Cosenza Basket ha conquistato il pass per i playoff della DR2 battendo la Pollino Basket Castrovillari per 67-57 in una sfida decisiva giocata con grande intensità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza Basket vince il derby e vola ai playoff: è un miracolo!

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