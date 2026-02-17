Campobasso vittoria di rimonta a Pesaro | gol di Salines e Gargiulo lanciano i molisani verso i playoff di Serie C

Il Campobasso ha conquistato una vittoria importante a Pesaro, grazie ai gol di Salines e Gargiulo, che hanno ribaltato il risultato e rafforzato le sue possibilità di qualificarsi ai playoff di Serie C. La squadra molisana ha mostrato carattere, rispondendo al vantaggio iniziale della Vis Pesaro e portando a casa tre punti fondamentali in una partita decisiva.

Campobasso Rilancia le Ambizioni: Vittoria di Rimonta a Pesaro nel Campionato di Serie C. Il Campobasso ha ribaltato il risultato in trasferta contro la Vis Pesaro, vincendo 2-1 in una partita cruciale per il campionato di Serie C. La vittoria, arrivata il 16 febbraio 2026, interrompe un periodo di risultati negativi per i molisani e li proietta nuovamente nella corsa ai playoff. Decisivi i gol di Salines e Gargiulo, che hanno completato una rimonta dopo lo svantaggio iniziale firmato da Machin. Inizio Difficile e Reazione Molisana. L'avvio di partita ha sorriso alla Vis Pesaro, che ha sbloccato il risultato all'8' minuto con Machin.