Playoff Juve Next ko in casa Passano la Pianese e il Campobasso

Nella partita di playoff giocata in casa, la Juventus Next Gen ha subito una sconfitta. Le sei squadre che si sono qualificate dal secondo turno dei playoff di girone sono Lecco, Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana. Queste squadre accederanno ai playoff nazionali, proseguendo la loro corsa verso la promozione.