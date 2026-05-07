Playoff Juve Next ko in casa Passano la Pianese e il Campobasso
Nella partita di playoff giocata in casa, la Juventus Next Gen ha subito una sconfitta. Le sei squadre che si sono qualificate dal secondo turno dei playoff di girone sono Lecco, Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana. Queste squadre accederanno ai playoff nazionali, proseguendo la loro corsa verso la promozione.
Lecco, Cittadella, Campobasso, Pianese, Casarano e Casertana. Ecco le 6 squadre uscite qualificate dal secondo turno dei playoff di girone che accedono ai playoff nazionali. La Pianese sbanca con merito il Moccagatta resistendo alla reazione della Juventus e raggiunge un traguardo storico per la società, il Campobasso trova il pari nel finale con il difensore Salines ed esulta, negando l’impresa al Pineto al termine di una gara in cui è successo di tutto, comprese due espulsioni nel finale. Il risultato più clamoroso è quello di Cosenza dove la squadra di casa crolla nella ripresa al cospetto di un Casarano scatenato. Unica vittoria contro pronostico della giornata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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