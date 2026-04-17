Domani sera alle 20,30, la Pianese affronterà la Juventus Next Gen in una partita decisiva in chiave playoff. La sfida si terrà a Pincastagnaio e rappresenta un passaggio fondamentale per la squadra toscana, che punta a ottenere il risultato necessario per qualificarsi ai turni successivi del torneo. I giocatori sono pronti a scendere in campo per questa occasione importante.

PIANCASTAGNAIO – Domani (18 aprile) alle 20,30, la Pianese è attesa da un’importante sfida in chiave playoff. Al Comunale arriverà infatti la Juventus Next Gen, che attualmente occupa la quinta posizione in classifica, quella più alta che la Pianese può ancora sperare di raggiungere. Per conquistare la possibilità di disputare il primo turno in casa, scenario appannaggio delle squadre che si posizioneranno dal quinto al settimo posto, la formazione di mister Birindelli ha a disposizione due scontri diretti che sanciranno questo verdetto. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Domenico Leone di Barletta, assistito da Cosimi Schirinzi di Casarano e Valeria Spizuoco di Cagliari.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Pianese alza l’asticella: con la Juve Next Gen per assicurarsi la sfida playoff in casa

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