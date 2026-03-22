Nel campionato di serie C, girone B, si è registrata una giornata caratterizzata da numerosi pareggi, con cinque delle nove partite disputate che si sono concluse con un risultato di parità. Tra queste, il derby toscano tra Pontedera e Pianese ha visto entrambe le squadre ottenere un punto ciascuna. Inoltre, sono state vincenti le squadre di Pineto, Campobasso e Ravenna.

AREZZO Giornata all’insegna dei pareggi nel girone B di serie C, quello dell’ Arezzo. Ben cinque partite su nove sono infatti finite col segno ics. Hanno iniziato il Perugia con la Torres e la Ternana con la Sambenedettese, che in contemporanea con il Cavallino venerdì sera, hanno pareggiato 1-1 al Curi e al Liberati. Di Bolsius, Sorrentino, Panico su rigore e Zini le reti. Alle 14.30 di ieri, poi, altri tre risultati di parità: il 2-2 nel derby toscano tra Pontedera e Pianese (in gol l’aretino ed ex amaranto Sussi), lo 0-0 nel Lazio tra il Guidonia e Vis Pesaro e altre quattro reti equamente distribuite tra Juve Next Gen e Gubbio ad Alessandria, con i padroni di casa che con Puczka e Guerra hanno rimontato il doppio vantaggio di Podda e La Mantia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il campionato: parità nel derby toscano tra Pontedera e Pianese. Il quadro completo delle gare di ieri nella zona playoff. Vincono Pineto, Campobasso e Ravenna

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