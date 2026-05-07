Playoff finiti per la Juventus Next Gen | la Pianese passa 2-0

La stagione della Juventus Next Gen si conclude con una sconfitta per 2-0 contro la Pianese nel secondo turno dei playoff di Serie C. Il match è stato arbitrato dall’arbitro Gabriele Sacchi della Sezione di Macerata, che ha fischiato la fine della partita e della stagione per la squadra giovanile. La vittoria della Pianese ha portato all’eliminazione dei bianconeri dai playoff, ripetendo l’esito della stagione precedente.

Il triplice fischio dell’arbitro Gabriele Sacchi della Sezione di Macerata scrive la parola fine alla stagione della Juventus Next Gen, eliminata al secondo turno dei playoff di Serie C, proprio come accaduto la scorsa stagione. Allo Stadio Giuseppe Moccagatta festeggia la Pianese di Alessandro Birindelli, una vecchia conoscenza bianconera. Per la formazione toscana rappresenta un risultato storico: per la prima volta nella sua storia la Pianese accede al turno successivo dei playoff del campionato. Analisi della gara. Era una sfida da non sbagliare per la Juventus Next Gen, seguita anche dagli occhi attenti di Giorgio Chiellini sugli spalti, oggi Director of Football Strategy bianconero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Playoff finiti per la Juventus Next Gen: la Pianese passa 2-0 Notizie correlate Leggi anche: Juventus Next Gen al secondo turno playoff: quando si gioca la sfida con la Pianese Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoffdi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus Next Gen, playoff flop: l’ex Birindelli rovina la festa a Chiellini e Comolli, Pianese avanti; Next Gen, la probabile formazione della sfida di oggi alla Pianese; Juventus Next Gen, Pagnucco: Il primo gol tra i pro è stato incredibile. Ma il bello deve ancora venire; Pianese stratosferica! Juve Next Gen eliminata Bertini e Colombo firmano la storica impresa. Juventus Next Gen, playoff flop: l’ex Birindelli rovina la festa a Chiellini e Comolli, Pianese avantiNonostante i due risultati su tre a favore, la Juventus Next Gen si fa eliminare in casa dalla Pianese dell'ex Birindelli: playoff subito finiti, che flop. sport.virgilio.it Juventus Next Gen eliminata dai playoff: l’ex Birindelli porta la Pianese alla fase nazionaleJuventus Next Gen eliminata dai playoff: l’ex Birindelli porta la Pianese alla fase nazionale Si ferma al secondo turno playoff il cammino della Juventus Next Gen verso la Serie B. tuttojuve.com Scoprire i talenti giocando alla Stagione 2023/2024: in campo con la maglia della Juventus Next Gen durante i Playoff c'è anche Nicolò Savona, prima della Serie A e prima della Premier League Juventus Next Gen-Carrares - facebook.com facebook La Juventus Next Gen ha chiuso la sua stagione Bianconeri eliminati al secondo turno playoff dalla Pianese: un pizzico di rammarico, ma annata estremamente importante per questi ragazzi L’analisi di @BaridonMarco dal Moccagatta di Alessandria x.com