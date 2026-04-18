Pianese Juventus Next Gen 0-0 | equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati ora l’ultimo atto prima dei playoff

Nella 37ª giornata di Serie C, la partita tra la Pianese e la Juventus Next Gen si è conclusa con un risultato di 0-0. La gara ha visto pochi tiri in porta da entrambe le parti e un equilibrio complessivo sul campo. La Juventus Next Gen non è riuscita a segnare, mantenendo invariato il punteggio fino al fischio finale. Ora, le due squadre si preparano per l’ultimo incontro prima dei playoff.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si cominciava questa sera in casa della Pianese, con il match terminato però sullo 0-0. Ora l’ultima gara casalinga contro il Bra. Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 89? Tiro Savio – Conclusione dalla lunga distanza che viene arpionata centralmente da Filippis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Notizie correlate Pianese Juventus Next Gen 0-0: tutto in equilibrio dopo i primi 45? INTERVALLOdi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeridi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com