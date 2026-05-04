Juventus Next Gen al secondo turno playoff | quando si gioca la sfida con la Pianese

La Juventus Next Gen ha passato il primo turno dei playoff e ora si prepara ad affrontare la Pianese nel secondo round. La partita tra le due squadre è programmata per una data specifica da comunicare. La sfida si terrà in un campo ancora da definire, con le due formazioni pronte a scendere in campo per avanzare nel torneo. I dettagli relativi all’orario e al luogo della partita saranno annunciati prossimamente.

Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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