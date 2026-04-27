Oggi, negli uffici della Lega Pro a Firenze, è stato effettuato il sorteggio per la Supercoppa, determinando il percorso del Benevento nella competizione. Dopo aver messo da parte il campionato, la squadra si prepara ad affrontare le sfide che la attendono nella fase successiva. La cerimonia ha stabilito il tabellone e gli incontri che vedranno coinvolto il club in questa nuova manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Messo da parte il campionato, è già tempo di pensare alla Supercoppa per il Benevento che ha conosciuto il suo cammino dopo il sorteggio effettuato questa mattina negli uffici della Lega Pro a Firenze. A contendersi l’ambito trofeo saranno Vicenza (girone A), Arezzo (B) e la squadra di Floro Flores che si è imposta nel gruppo meridionale. A disputare la prima gara saranno Arezzo e Vicenza, in campo il 2 maggio alle 17. Il Benevento, invece, giocherà il 9 maggio contro la perdente della prima giornata o, in caso di pareggio, quella che nella prima gara è stata la squadra ospitante. La terza e ultima sfida del triangolare di sola andata è in programma il 16 maggio con orario da definire.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Supercoppa, effettuato il sorteggio: ecco il cammino del Benevento

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