Play off pareggio al Pinto | la Casertana vola oltre il Crotone

Nel match dei playoff al Pinto, la Casertana e il Crotone hanno pareggiato, lasciando tutto in equilibrio. Durante la partita, un episodio ha portato un giocatore a segnare un gol dopo aver commesso un errore, grazie a un'azione rapida e decisa. I portieri delle due squadre sono stati protagonisti di diverse parate decisive, che hanno influenzato il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Rocchi a trasformare un errore in un gol?. Chi ha deciso le sorti del match con i suoi riflessi?. Quali cambi tattici hanno permesso alla Casertana di non cedere?. Quando e chi estrarrà l'avversario per il prossimo turno nazionale?.? In Breve Maggio segna per il Crotone all'ottavo minuto sfruttando una deviazione di Rocchi.. Rocchi pareggia per la Casertana su calcio d'angolo nella ripresa.. Il sorteggio per il turno nazionale avverrà giovedì 7 maggio alle 12:30.. Gianluca Zambrotta presiederà l'estrazione del prossimo avversario dei Falchetti.. La Casertana ottiene il passaggio ai turni successivi dei play off battendo il Crotone per 1-1 grazie alla posizione migliore ottenuta in classifica al termine della regular season.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play off, pareggio al Pinto: la Casertana vola oltre il Crotone Notizie correlate Lega Pro girone C play-off secondo turno Crotone eliminato nonostante il pareggio (1-1) contro la CasertanaCasertana 1 Crotone 1 Marcatori: 8° Maggio, 76° Rocchi Casertana (3-5-2): De Lucia, Hainz, Rocchi, Martino (Vano), Oukhadda, Saco, Toscano, Girelli,... Casertana-Crotone (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partite sul filo del rasoio al Pinto di CasertaSecondo turno dei playoff di Serie C e la Casertana di Coppitelli è impegnata in casa contro il Crotone di Longo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il regolamento del Primo Turno Fase Girone di Serie C: chi passa in caso di pareggio, ci sono o no i supplementari e i rigori; CALCIO Via ai play off, al Codogno basta un pareggio ma Tassi non ci pensa: Ci si gioca tutto, senza calcoli; Serie C, nel secondo turno dei playoff entrano in scena Lecco, Campobasso e Cosenza. Il programma; Playoff Serie C, regolamento e calendario. Juve Next Gen al secondo turno: quando gioca e contro chi. Play-off di serie C, al Crotone basta il pareggioFinisce 1-1, allo Scida, la sfida con l'Audace Cerignola. I rossoblù passano il turno e accedono al secondo turno preliminare ... rainews.it Playoff di C, la Juve Next Gen passa ma che paura, ok anche il Casarano, i verdetti e gli accoppiamentiI bianconeri si fanno recuperare dalla Vis Pesaro (dal 2-0 al 2-2) ma accedono al secondo turno contro la Pianese. Gli altri risultati ... sport.virgilio.it Campobasso – Pineto 1-1, biancazzurri fuori dai play off - facebook.com facebook Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com