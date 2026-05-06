Lega Pro girone C play-off secondo turno Crotone eliminato nonostante il pareggio 1-1 contro la Casertana

Nel secondo turno dei play-off di Lega Pro girone C, il Crotone è stato eliminato dopo aver pareggiato 1-1 contro la Casertana. La partita si è conclusa con i gol di Maggio, al 8°, e Rocchi, al 76°, entrambi nella ripresa. La formazione ospite ha adottato un modulo 3-5-2, con De Lucia tra i pali e diversi giocatori impiegati in ruolo offensivo e difensivo.

Casertana 1 Crotone 1 Marcatori: 8° Maggio, 76° Rocchi Casertana (3-5-2): De Lucia, Hainz, Rocchi, Martino (Vano), Oukhadda, Saco, Toscano, Girelli, LLano (LLiano), Casarotto (Liotti), Butic (Bacchetti), All. Coppitelli Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Russo), Cocetta, Armini, Groppelli, Bruno (Meli), Vinicius, Sandri (Gallo), Maggio (Veltri, Gomez (Musso), Zunno. All. Longo Arbitro: Dario Madonia di Palermo Ass. Davide Fedele di Lecce – Giammarco Macripo’ di Siena Quarto giudice a bordo campo: Valerio Vogliacco di Bari Var: Manuel Volpi di Arezzo – Avar: Antonio Di Reda di Molfetta Ammoniti: Saco, Rocchi Angoli: 8 a 5 per la Casertana Recupero: 3 e 6 minuti Crotone fuori dai play-off per il quarto campionato consecutivo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro girone C play-off secondo turno Crotone eliminato nonostante il pareggio (1-1) contro la Casertana Notizie correlate Lega Pro primo turno play-off prosegue il Crotone nonostante il pareggio casalingo contro il CerignolaPrimo turno play-off Lega Pro fase a girone va avanti il Crotone a danno del Cerignola con il gol realizzato da Musso e sul finire l’autorità di... Leggi anche: Lega Pro 33esima giornata girone C pareggio (2-2) sofferto del Crotone contro il Sorrento che mette in difficoltà la squadra ospite con i gol degli ex Ricci e D’Ursi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie C, le gare dei playoff su Sky: primo turno; Serie C: tutti i verdetti girone per girone; Serie C, il tabellone definitivo dei play off: si parte il 3 maggio, l'Union Brescia debutterà il 17; Scheda squadra Cosenza. Serie C, al via i playoff: le designazioni delle partite del Girone CDomani domenica 3 maggio alle ore 20 prendono il via i playoff: ecco le designazioni arbitrali delle partite del Girone dove partecipa anche il Cosenza ... tifocosenza.it Serie C: promozioni, retrocessioni e i risultati di playoff e playoutCome di consueto, sono le squadre che chiudono in testa i tre gironi A, B e C del campionato ad assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e ... sport.sky.it Riconoscimento per Cosimo Chiricò. L’attaccante del Casarano è stato premiato come giocatore del mese dalla Lega Pro. Un riconoscimento che certifica il suo straordinario momento: capocannoniere del girone C di Serie C con 18 gol. - facebook.com facebook