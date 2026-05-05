Divisione regionale 1 In B femminile il Capra Tema chiude la stagione settima e nei play in affronterà la seconda Lusa insperati play in | se batte Reggio c’è Lugo
La stagione della divisione regionale 1 in B femminile si conclude con il Capra Tema che termina al settimo posto e si prepara ad affrontare la seconda nel turno dei play-in. Il Lusa Massa Lombarda, grazie alla vittoria di 85-60 contro il Veni San Pietro in Casale, si qualifica ai play-in, insieme a Lugo, in seguito alla vittoria del Progresso HB Castel Maggiore contro Bertinoro. Se il Lusa batte Reggio, accederà alle fasi successive.
Incredibile epilogo di stagione per il Lusa Massa Lombarda. La squadra di coach Agresti supera 85-60 (17-17; 41-37; 59-43) il Veni San Pietro in Casale e ringrazia il Progresso HB Castel Maggiore per la vittoria con Bertinoro che le apre le porte degli insperati play in. Nel turno in gara unica in programma nel week end, il Lusa affronterà in trasferta il Jolly 2000 Reggio Emilia, con la vincente che troverà gli Aviators Lugo in semifinale. Massa: Ravaglia 2, Spinosa 5, Alberti 8, Conti ne, Salvadori ne, Benedetti, Martini 17, Ravaioli 20, Farabegoli 18, Ricci Maccarini ne, Laslau 1, Ciadini 14. All.: Agresti. Gli Aviators, certi del 2°...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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