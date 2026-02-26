Da oggi, la sezione degli abbonamenti sul Play Store si aggiorna con nuove funzionalità che rendono più facile monitorare i propri acquisti. Ora è possibile visualizzare rapidamente un riepilogo delle sottoscrizioni attive e controllare i Play Points accumulati, tutto in modo più immediato e intuitivo. Questo cambiamento mira a migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti.

Questo aggiornamento descrive l’evoluzione della pagina delle sottoscrizioni del play store, evidenziando l’introduzione di un riepilogo immediato e una maggiore visibilità dei Play Points associati agli abbonamenti. Nell’ultima versione, alcuni utenti hanno rilevato modifiche all’interfaccia, tra cui un sommario in alto che mette in evidenza sub­scrizioni attive e i Pla? Points guadagnati. Le novità incidono sulla gestione degli abbonamenti, offrendo una panoramica più chiara e rapida delle principali metriche. aggiornamento della pagina delle sottoscrizioni del play store. In alcune build recenti della versione 50.2.11-31 del Play Store, è stato osservato un riepilogo superiore che presenta il numero complessivo delle sottoscrizioni attive e un conteggio dei Play Points maturati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Play store abbonamenti come iniziare a tenere traccia dei play points

Play store gemme nascoste per una casa sempre pulitaQuesto testo sintetizza l’impiego pratico di strumenti di intelligenza artificiale e applicazioni mobili per la pulizia domestica e la gestione delle...

App del play store che espongono dati privatiquesta analisi sintetica esamina l’incidente di esposizione dati legato a servizi di verifica dell’identità utilizzati da molte app.

German by ear | Everyday phrases in German | Speak German in Real Life Situations

Discussioni sull' argomento Risparmia su nuove uscite e abbonamenti con gli sconti sulle Gift Card PlayStation; Cosa cambia con le nuove regole per gli abbonamenti alla fibra di casa (e chi ci guadagna); Le 15 migliori app di intelligenza artificiale da usare oggi, perché non esiste solo ChatGPT; Audizione di Amtab in Comune: bilancio in ordine. Abbonamenti a 20 euro fino a febbraio.

Avete un DJI RC 2 Pro e volete installare applicazioni di terze parti Come ben saprete, sull'RC 2 Pro non c'è il Google Play Store, quindi occorre recuperare le applicazioni in giro per la rete ed installarle a mano. Oggi però ho trovato una applicazione (Auror facebook

BOLLETTINO POLLINI Scarica gratuitamente l'app PolliniTrentino da Google Play o da App Store e ottieni tutte le informazioni direttamente sul tuo telefono! x.com