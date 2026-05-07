Domenica e mercoledì si terranno le partite di andata e ritorno tra Casertana e Salernitana, valide per i play off. Le due squadre si sfideranno in un doppio derby, con in palio l'accesso alla Seconda Fase Nazionale. È stato ufficializzato l’orario di inizio di entrambe le partite, che si giocheranno in queste date. La prima sfida è prevista per domenica, seguita dal ritorno mercoledì.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà un doppio derby tutto da vivere quello che andrà in scena domenica e mercoledì tra Casertana e Salernitana con in palio il passaggio alla Seconda Fase Nazionale dei play off. Il sorteggio si è svolto questa mattina a Roma e per uno strano scherzo del destino la mano di Gianluca Zambrotta ha fatto materializzare un derby che si preannuncia scoppiettante. Pochi minuti dopo l’ufficializzazione della sfida si è subito messa in moto la macchina organizzativa che ha dovuto fare i conti con un problema logistico non di poco conto perché alle 18 al PalaPiccolo la Paperdi Juvecaserta (ore 18) ospiterà Montecatini in gara 2 dei quarti di finale dei play off di serie B.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF/ Casertana-Salernitana, ufficializzato l’orario del fischio d’inizio

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