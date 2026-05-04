Play Off Casertana-Crotone | definito l’orario di inizio

Sono stati stabiliti gli orari delle partite del secondo turno del girone, che si giocheranno in gara unica mercoledì 6 maggio. La sfida tra la squadra locale e gli ospiti è programmata per una determinata ora, mentre la partita tra le altre due formazioni avrà inizio in un orario diverso. Le partite si svolgeranno in una singola giornata, senza andata e ritorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati definiti gli orari delle partite valide per il “Secondo turno del girone” che si disputeranno in gara unica mercoledì 6 maggio. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky Sport e su NOW. Lecco-Giana Erminio anche su Rai Play. La Casertana, dopo il successo di misura contro l’Atalanta U23 ospiterà il Crotone con orario di inizio alle 20. Anche in questo turno, in caso di pareggio al 90esimo avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata (Casertana) al termine della regular season. GIRONE A Lecco-Giana Erminio, ore 20: 45 Cittadella-Lumezzane, ore 20 GIRONE B Campobasso-Pineto, ore 20 Juventus Next Gen-Pianese, ore 20 GIRONE C Cosenza-Casarano, ore 20 Casertana-Crotone, ore 20 L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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