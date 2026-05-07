Donazioni di sangue Forlì-Cesena cuore pulsante della raccolta | nel 2025 balzo record per il plasma
Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena si distingue per un aumento significativo nelle donazioni di sangue e plasma, con un record previsto per il plasma. Il sistema trasfusionale locale rappresenta uno degli elementi più importanti della sanità regionale, con dati che evidenziano una crescita costante nel biennio 2025-2026. La raccolta di sangue e plasma prosegue con numeri elevati rispetto agli anni precedenti, confermando il ruolo centrale della provincia nel settore.
Il sistema trasfusionale della provincia di Forlì-Cesena si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità emiliano-romagnola, mostrando una dinamicità straordinaria nel biennio 2025-2026. In un contesto regionale che punta sempre più all'efficienza e alla programmazione mirata, il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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