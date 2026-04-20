Basilicata il plasma vola | record di donazioni e nuovi traguardi

In Basilicata, nelle ultime settimane, sono stati raggiunti nuovi record nelle donazioni di plasma. L’assessore regionale alla Salute si è recato a Pisticci per partecipare a un evento dedicato all’incremento delle donazioni e ai risultati ottenuti. I dati ufficiali indicano un aumento significativo delle unità di plasma raccolte rispetto agli anni precedenti, con un incremento che riguarda anche il numero di donatori attivi.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, si è recato a Pisticci per partecipare all’assemblea regionale dell’Avis Basilicata, un incontro volto a analizzare lo stato del sistema trasfusionale locale e a celebrare l’operato dei volontari che garantiscono l’autosufficienza sanitaria della regione. L’evento ha permesso di tracciare un bilancio preciso sull’efficacia della rete associativa e sulle prospettive di espansione della cultura del dono nel territorio lucano. I dati emersi durante il confronto a Pisticci delineano un quadro di costante sviluppo per quanto riguarda la raccolta di plasma nella regione. Analizzando i volumi registrati negli ultimi anni, emerge un trend positivo: si è passati dai 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, il plasma vola: record di donazioni e nuovi traguardi Notizie correlate Avis Udine: nuovi vertici e record di donazioni per il plasmaDurante la 55ª assemblea dell’associazione regionale, è stata presentata la nuova compagine di comando per la sezione comunale di Udine, che vedrà... Leggi anche: Volotea vola alto: 2025 da record e nuovi traguardi per il futuro Approfondimenti e contenuti Avis, in Basilicata 19 mila donatori di sangueA Pisticci, l'assemblea annuale dei soci certifica l'aumento dei tesserati e fissa gli obiettivi: ricambio generazionale e autosufficienza per il plasma ... rainews.it Basilicata: approvato il Progetto Plasma 2025-2026(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Progetto Plasma 2025-2026 - Valorizzazione della raccolta di plasma e sostegno alle attivita' ... ilsole24ore.com