L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato l’ampliamento della lista degli eventi trasmessi in chiaro, includendo quest’anno anche le Olimpiadi, il Festival di Sanremo, grandi tornei di tennis e competizioni di calcio internazionale. La decisione riguarda le emittenti che devono garantire la trasmissione gratuita di questi eventi, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio senza necessità di abbonamenti o pagamenti aggiuntivi.

Dalle Olimpiadi a Sanremo, fino al grande tennis e al calcio internazionale: Agcom amplia la lista degli eventi trasmessi in chiaro per il pubblico italiano. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del 29 aprile, ha adottato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, il provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società. Il provvedimento, adottato a conclusione di una consultazione pubblica, prevede che i diritti di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società inseriti nella lista approvata con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy debbano essere esercitati, garantendo l’ accesso gratuito ad almeno l’80% della popolazione italiana.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Agcom, nuova lista eventi in chiaro: Sanremo, Olimpiadi, calcio e grandi tornei inclusi

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