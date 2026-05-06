L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato un nuovo provvedimento che stabilisce come devono essere trasmessi in chiaro alcuni eventi di rilievo pubblico. Tra gli eventi coinvolti ci sono i tornei del Grande Slam e il festival di Sanremo. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio il 29 aprile, con un voto contrario di una delle commissarie.

Tempo di lettura: 2 minuti Il provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società – spiega una nota Agcom – è stato adottato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 29 aprile con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. Il provvedimento, adottato a conclusione di una consultazione pubblica, prevede che i diritti di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società inseriti nella lista approvata con decreto del ministro delle imprese e del Made in Italy debbano essere esercitati, garantendo l’accesso gratuito ad almeno l’80% della popolazione italiana. La nuova lista, significativamente ampliata rispetto al passato, abbraccia un ventaglio ancora più ampio di eventi di grande rilievo, sia sportivo che culturale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dai tornei del Grande Slam a Sanremo, Agcom aggiorna eventi da trasmettere in chiaro

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