Piano degli Arenili e ricorso al Tar | L’Autorità portuale dovrebbe aprire un confronto costruttivo

L’Autorità portuale ha deciso di presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il Piano degli Arenili approvato dal Comune. La decisione ha suscitato domande circa le motivazioni di questa scelta, considerando che l’ente ha richiesto un confronto costruttivo con le istituzioni comunali. La questione riguarda le modalità di attuazione e le eventuali implicazioni del piano per le aree portuali.

"Come mai l’ Autorità Portuale ha deciso di fare ricorso al Tar contro il Piano degli Arenili del Comune?". Se lo chiede il comitato Ugo Pisa. "La risposta sta probabilmente nel fatto – proseguono – che il Piano non parla soltanto di spiagge e stabilimenti balneari, ma considera le opere del porto di Marina e i loro effetti sulla dinamica dei sedimenti. Non sorprende quindi che l’Autorità portuale abbia deciso di contestare il piano: un documento ufficiale che richiama questo tipo di correlazione potrebbe, nel tempo, diventare la base per richieste di interventi compensativi – come i 47 milioni di euro indicati dal sindaco per opere di difesa del litorale durante il consiglio comunale del 4 novembre 2024". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano degli Arenili e ricorso al Tar: "L’Autorità portuale dovrebbe aprire un confronto costruttivo" Darsena pubblica: “Adesso bisognerà intensificare il confronto con l’Autorità Portuale”Approvata all'unanimità, in consiglio comunale, la proposta avanzata dal gruppo di Forza Italia. Litorale verso il traguardo. Osservazioni sotto esame per il piano degli areniliE’ iniziata la maratona consiliare che segnerà il destino del litorale massese: un ciclo di quattro sedute consecutive, convocate ogni pomeriggio... Temi più discussi: Spiagge, ora il piano è realtà: approvazione all'unanimità in commissione; Regione Lazio stanzia 3 milioni per il Piano Spiagge 2026: sicurezza, ambiente e turismo sostenibile; Bando pubblico per due spiagge in attesa del via libera al Pud; Latina, Pua verso il Consiglio: via libera unanime in commissione per la nuova marina. Latina guarda al mare: il Piano Arenili segna una svoltaUn passaggio che punta a cambiare il volto della costa di Latina. Il Piano di Utilizzazione degli Arenili ottiene l’approvazione in commissione e si ... h24notizie.com Latina, Pua verso il Consiglio: via libera unanime in commissione per la nuova marinaParere favorevole al Piano di Utilizzazione degli Arenili: turismo, ambiente, inclusione e sviluppo al centro del progetto ... latinaoggi.eu Gli Stati Uniti hanno un piano per distruggere "in quattro ore", entro la mezzanotte di domani, dopo che sarà scaduto l'ultimatum, tutti i ponti e le centrali elettriche in Iran. "Abbiamo un piano, grazie alla potenza delle nostre forze armate, che prevede che tutti - facebook.com facebook Iran, Trump: "Possiamo distruggerlo in una notte, ho il piano migliore di tutti" x.com