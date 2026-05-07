Più di 600 atleti all' Msp Sicily Jiu Jitsu Challenge

Si conclude questa incredibile terza edizione del "Sicily Jiu-Jitsu Challenge", manifestazione da sempre in crescita. Quest'anno superati i 600 iscritti all'evento nelle discipline Fighting system e Brazilian Jiu-Jitsu con e senza kimono. La manifestazione si è svolta domenica al Palaoreto e ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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