Più di 600 atleti all' Msp Sicily Jiu Jitsu Challenge

Da palermotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude questa incredibile terza edizione del "Sicily Jiu-Jitsu Challenge", manifestazione da sempre in crescita. Quest'anno superati i 600 iscritti all'evento nelle discipline Fighting system e Brazilian Jiu-Jitsu con e senza kimono. La manifestazione si è svolta domenica al Palaoreto e ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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