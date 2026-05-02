Un ex carabiniere ha intrapreso un percorso che va dal bullismo al jiu-jitsu, condividendo la sua esperienza nel contrasto alle intimidazioni tra i più giovani. Durante le sue dimostrazioni, ha mostrato come un bambino più debole possa difendersi con tecniche di lotta. Sono stati illustrati anche metodi usati in passato per immobilizzare soggetti pericolosi, basati su tecniche di controllo e pressione.

? Cosa scoprirai Come può un bambino esile neutralizzare un bullo più forte?. Quali tecniche usava un carabiniere per immobilizzare soggetti pericolosi?. Perché il jiu-jitsu viene definito una partita a scacchi umani?. Cosa distingue la vita dell'ex carabiniere dai suoi vecchi amici?.? In Breve Aldo Bianchi ha trasmesso valori etici a Federico tramite il judo nei giardinetti.. Federico ha servito nei Carabinieri a Bolzano fino al 2024 per 38 anni.. L'attività sportiva coinvolge 300 allievi tra Nord Italia e Alto Adige.. Il figlio Raphael ha ottenuto la cintura nera in MMA a Bolzano.. Alessandro Federico, 57 anni, ha trasformato la necessità di difendersi dai bulli a Milano in una missione sportiva che oggi coinvolge circa 300 allievi tra il Nord Italia e l’Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal bullismo al jiu-jitsu: la sfida di un ex carabiniere

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