Simone Rocha porterà il suo menswear in passerella al prossimo Pitti Uomo
Simone Rocha sarà il guest designer alla prossima edizione di Pitti Uomo, evento di riferimento nel settore della moda maschile, che si terrà nei prossimi mesi. La stilista presenterà la sua collezione di menswear durante la manifestazione, confermando così il suo ruolo di protagonista nel panorama della moda internazionale. L’annuncio è stato ufficializzato in vista dell’appuntamento annuale.
La prossima edizione di Pitti Uomo inizia a prendere forma con l’annuncio di Simone Rocha come Guest Designer. Per l’occasione, la designer irlandese, basata a Londra, presenterà per la prima volta una collezione maschile in passerella con una sfilata speciale. «Vorrei ringraziare Pitti Uomo per questo generoso invito a mettere in scena la mia prima sfilata solo menswear all’interno del calendario dedicato all’uomo. Sono entusiasta all’idea di poter presentare la mia intera proposta di moda maschile in una quinta d’eccezione come Firenze. Non vedo l’ora d’intraprendere un nuovo capitolo del mio lavoro e del mio mondo, giocando con la tradizione ed esplorando nuovi territori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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