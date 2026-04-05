Donna scomparsa a Poggibonsi | ricerche dei vigili del fuoco con elicottero Drago e unità cinofile

Una donna di 68 anni è scomparsa oggi a Poggibonsi, in località Pian di Campi. Le ricerche sono in corso da parte dei vigili del fuoco, che hanno impiegato un elicottero Drago e unità cinofile per tentare di rintracciarla. La famiglia si trova in stato di apprensione mentre le forze dell’ordine continuano le operazioni di ricerca nella zona.

POGGIBONSI (SIENA) – Sono ore d’ansia per la famiglia di Maria Luisa Ruzza. La donna di 68 anni è dispersa da oggi, 5 aprile 2026, a Poggibonsi, in località Pian di Campi. L’allarme è stato dato dal marito. Sul posto i vigili del fuoco per le ricerche. Al momento sono presenti una squadra di Poggibonsi, funzionario VF, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), nucleo SAPR ( Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), nucleo cinofili.Attivato anche personale SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), per perlustrare i corsi d’acqua e l’elicottero Drago per il sorvolo della zona. Presenti anche Carabinieri e volontari civili. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Donna scomparsa a Poggibonsi: ricerche dei vigili del fuoco con elicottero Drago e unità cinofile Donna scomparsa a Poggibonsi, ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco. L’allarme dato dal maritoPoggibonsi, 5 aprile 2026 – Sono ore d’ansia a Poggibonsi per la scomparsa di una donna di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di oggi,... Crolla un altro muro in città: vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile, strada chiusaUn'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro...