Strade Bianche 2026 | Pistoia e Abetone si sfidano in marzo

A marzo, le strade di Pistoia e dell’Abetone ospiteranno la corsa ciclistica Strade Bianche 2026, un evento che coinvolgerà i ciclisti in un percorso che attraversa l’Alta Toscana. La competizione si svolgerà lungo le strade bianche e le piste della regione, attirando appassionati e protagonisti del ciclismo professionistico. La gara si prepara a essere un appuntamento importante nel calendario sportivo locale.

La corsa ciclistica Strade Bianche 2026 si prepara a decollare nel cuore dell’Alta Toscana, trasformando le strade di Pistoia e della Valdinievole in un palcoscenico unico. Questo evento sportivo, atteso con grande interesse, promette di essere una celebrazione della tradizione manifatturiera e paesaggistica del territorio pistoiese. La data fissata per l’inizio delle competizioni cade proprio in questo mese di marzo, quando la primavera inizia a tingere di verde i colli circostanti. I percorsi attraversano zone come Abetone e Prato, collegando realtà diverse sotto un’unica bandiera sportiva. Non si tratta solo di una gara, ma di un momento di aggregazione che mette in luce la qualità della vita locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strade Bianche 2026: Pistoia e Abetone si sfidano in marzo Strade Bianche inaugura il Marzo del Ciclismo in diretta su Eurosport (HBO Max e Discovery+)Marzo è per tradizione il mese che segna il ritorno del grande ciclismo per una stagione World Tour da vivere integralmente sui canali Eurosport di... Altra tegola in casa Dole Rimini: Ogden si ferma due mesi. I biancorossi sfidano Pistoia senza americaniDopo aver regalato un Natale di gioia ai suoi tifosi - la rimonta dal -16 a Forlì come punto esclamativo di una striscia di cinque vittorie... GF Strade Bianche 2026 Stay Tuned Una selezione di notizie su Strade Bianche. Temi più discussi: È sempre Pogacar: trionfa alle Strade Bianche per la quarta volta; Poga?ar, come lui nessuno mai; STRADE BIANCHE 2026, POGACAR TRIONFA A SIENA DAVANTI A SEIXAS; Strade Bianche 2026. Siena pronta allo spettacolo con i due Campioni del Mondo al via. Strade Bianche 2026 al via: orari, partenza, il percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo torna le Strade Bianche nel senese: Pogacar cerca il poker anche su tratto di Colle Pinzuto, a lui dedicato. Percorso di 203 km con 14 settori sterrati, due in meno rispetto allo scorso ... corriere.it Strade bianche 2026: data, dove vederla, orari, donne, dislivello, favoriti, professionistiCos’è la Strade Bianche (e perché la nominano tutti) La Strade Bianche è una corsa ciclistica di un giorno che si corre sulle colline intorno a Siena, in gran parte su strade sterrate: le famose stra ... alphabetcity.it Dopo esser stata una grande protagonista alle Strade Bianche, Elisa Longo Borghini trionfa nel Trofeo Oro in Euro. La Campionessa Azzurra si impone nei 107 km di corsa da grande leader, scremando prima il gruppo e poi dando l'affondo finale in salita a 14 - facebook.com facebook Another unforgettable Strade Bianche. Grazie, Siena #StradeBianche #WeAreUAE x.com