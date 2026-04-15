Il trasferimento di Zaniolo alla Juventus sembra essere una possibilità concreta, mentre Spalletti sta valutando l’acquisto di un giocatore dell’Udinese per il prossimo giugno. I friulani non hanno ancora preso decisioni definitive sulla cessione, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane. La trattativa tra le parti coinvolte resta aperta e si attende di conoscere gli sviluppi ufficiali in vista dell’estate.

di Francesco Spagnolo Zaniolo alla Juve, Spalletti stima il giocatore italiano sin dai tempi della Nazionale e potrebbe puntare su di lui la prossima estate. Il talento di Nicolò Zaniolo è tornato a brillare con una luce accecante nel panorama della Serie A. Indossando la prestigiosa maglia numero 10 dell’Udinese, il giocatore offensivo sta vivendo una rinascita sportiva e umana che pochi avrebbero osato pronosticare fino a un anno fa. Il culmine di questa stagione straordinaria è stato toccato sabato scorso a San Siro: grazie alle sue invenzioni tecniche, i friulani hanno letteralmente stracciato il Milan, confermando che l’ex Roma è finalmente tornato ai suoi livelli d’eccellenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zaniolo alla Juve, Spalletti valuta il giocatore dell’Udinese per giugno: la posizione dei friulani e cosa potrebbe succedere in estate

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