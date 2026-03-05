Durante la partita tra Roma e Juventus, Spalletti e Ndicka si sono scambiati parole dopo il primo gol dei giallorossi. L’episodio si è verificato in campo subito dopo la rete, creando un momento di tensione tra l’allenatore e il difensore. La discussione è durata alcuni istanti prima che entrambi tornassero alle rispettive attività sul terreno di gioco.

Roma Juve, battibecco in campo tra Spalletti e Ndicka dopo il primo gol dei giallorossi: vediamo insieme che cosa è successo. La Juve porta a casa un pareggio elettrico dalla capitale, ma a far discutere è un episodio ravvisato dalle telecamere di Dazn durante la trasmissione Bordocam. Dopo la rete del vantaggio siglata da Wesley, l’allenatore Luciano Spalletti è entrato sul terreno di gioco per impartire correzioni tattiche ai propri calciatori. ULTIMISSIME JUVE LIVE In quel frangente è nato un acceso faccia a faccia con Evan Ndicka, che ha inizialmente richiesto l’ammonizione per il tecnico avversario a causa dello sconfinamento. Nonostante il centrale giallorosso abbia porto immediatamente le proprie scuse, Luciano Spalletti ha rifiutato di stringergli la mano, visibilmente contrariato dall’atteggiamento del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Juve, battibecco tra Spalletti e Ndicka dopo il gol dei giallorossi: ecco che cosa è successo

Spalletti non accetta le scuse di Ndicka: battibecco dopo il primo gol della Roma. Cosa è successoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Cos’è successo dopo il gol di Wesley in Roma-Juve: Spalletti entra in campo, battibecco con NdickaDopo il gol di Wesley in Roma-Juve c'è stato un piccolo momento di tensione tra Spalletti e Ndicka.

Una selezione di notizie su Roma Juve.

Temi più discussi: Cos'è successo dopo il gol di Wesley in Roma-Juve: Spalletti entra in campo, battibecco con Ndicka; Battibecco Ndicka-Spalletti in Roma-Juventus, l'allenatore non stringe la mano all'avversario: cos'è successo; Roma-Juventus, la MOVIOLA LIVE; Roma-Juventus, moviola: Spalletti scatenato e la reazione dello stadio, la verità sui rigori negati.

Roma-Juventus, battibecco tra Ndicka e Spalletti: cosa è successoAl momento del gol di Wesley il tecnico bianconero ha richiamato i suoi per la rete subìta entrando in campo: la risposta dell'ivoriano ... ilromanista.eu

Battibecco Spalletti-Ndicka dopo il gol di Wesley: la ricostruzione dei fattiCome rivelato nel corso della trasmissione Bordocam in onda su Dazn, durante Roma-Juventus c'è stato un battibecco tra Spalletti e Ndicka. Infatti, il tecnico della Juventus dopo il gol ... tuttojuve.com

DOCCIA GELATA DOPO ROMA-JUVE Operazione e STAGIONE FINITA - facebook.com facebook

Ecco cosa ci ha detto Roma-Juventus x.com