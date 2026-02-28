L’allenatore della Juventus non ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. La sua assenza ha attirato l’attenzione, lasciando in sospeso le ragioni di questa scelta. La decisione di non parlare prima dell’incontro ha sorpreso molti, considerando il ruolo di Spalletti come tecnico della squadra. La partita è in programma e il suo intervento non è stato previsto prima del fischio d’inizio.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti, perché il tecnico della Juventus non ha parlato alla vigilia del match con la Roma. Il motivo dietro a questa decisione

Joao Mario al capolinea con la Juventus? Il portoghese ha questa idea per il futuro. Il motivo dietro la sua decisioneCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Inter Juve: parla Locatelli in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti. Il motivo di questa decisioneDuran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio...

Altri aggiornamenti su Spalletti.

Temi più discussi: Chiellini lo ha blindato, a Spalletti resta il 4° posto: Juve, cosa c'è dietro al silenzio del tecnico; McKennie multiuso di Spalletti: perché nella Juve vale come David e Yildiz; Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: Adesso andiamo via. Cos'è successo in Champions; Di Gregorio, la frase di Spalletti che prende le distanze e lo retrocede in panchina.

Juventus e Spalletti, Madama vuole il rinnovo subito ma ora è l'ex ct che frena: ecco perchéSpalletti apre al rinnovo con la Juventus fino al 2028, ma chiede garanzie sul mercato: decisivo l’incontro dopo Roma-Juve per definire strategie e investimenti. sport.virgilio.it

Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa fra il tecnico e la Juve per il prolungamento del contratto? Le ultimissimeRinnovo Spalletti, il tecnico bianconero è sempre più vicino a prolungare il contratto con i bianconeri. Le ultime sulla trattativa di Romano Il futuro della panchina bianconera appare sempre più soli ... juventusnews24.com