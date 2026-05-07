Piscine di Milano | Milanosport gestisce i guasti per evitare chiusure

A Milano, i gestori delle piscine comunali stanno intervenendo per riparare i guasti agli impianti e prevenire chiusure temporanee. Da giugno, l’accesso alle strutture potrebbe subire modifiche a causa di interventi di manutenzione programmata. La burocrazia e le procedure amministrative con l’azienda di gestione hanno rallentato le riparazioni, causando ritardi nelle riparazioni degli impianti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso alle piscine comunali da giugno?. Perché la burocrazia con MM rallentava le riparazioni degli impianti?. Chi invierà le squadre specializzate per i piccoli guasti tecnici?. Quali nuovi poteri riceverà Milanosport per evitare la chiusura dei centri?.? In Breve Assessora Martina Riva e direttore Lorenzo Lamperti coordinano la nuova strategia operativa.. Decisione discussa il 6 maggio in commissione sport presso Palazzo Marino.. Nuovo modello ispirato alla gestione del verde pubblico affidata a MM.. Interventi mirati su filtri e spogliatoi per evitare chiusure prolungate.. A partire dal mese di giugno, la gestione delle piscine comunitarie a Milano subirà una trasformazione radicale grazie alla nuova autonomia operativa concessa a Milanosport per le riparazioni degli impianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piscine di Milano: Milanosport gestisce i guasti per evitare chiusure Notizie correlate Milanosport: assunzioni, app e corsi. Per le piscine estate da bollino rossoUn'app per prenotare le corsie del nuoto libero o acquistare i corsi per il prossimo anno, così sarà rinnovato anche il sito web. Svolta piscine e impianti: meno attese per le riparazioni, la manutenzione va direttamente a MilanosportQuante volte i milanesi hanno trovato la propria piscina di quartiere chiusa per un guasto improvviso o una riparazione “in attesa di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Milanosport: assunzioni, app e corsi. Per le piscine estate da bollino rosso; Il chiosco più atteso della Milano Design Week 2026 è ai bordi di una piscina popolare: vino, cibo e caffè tutto buonissimo. Svolta piscine e impianti: meno attese per le riparazioni, la manutenzione va direttamente a MilanosportStop ai passaggi burocratici con MM per gli interventi ordinari. L’obiettivo? Impianti più efficienti e meno chiusure improvvise. Gorini (Verdi): Direzione giusta come per il verde pubblico ... milanotoday.it Milanosport, dal 1 giugno riaprono anche le piscineDopo avere riaperto i campi da tennis, da lunedì 1 giugno riapriranno le porte anche le piscine di Milanosport, inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi. Gli ... affaritaliani.it