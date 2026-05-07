A Pisa, anche quest'anno viene introdotta la Carta Spesa 2026, un'iniziativa che prevede contributi fino a 300 euro destinati alle famiglie e alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica. La misura intende fornire un aiuto concreto per sostenere le esigenze di chi vive situazioni di fragilità finanziaria, offrendo supporto attraverso un sostegno diretto ai bisogni di prima necessità.

PISA – La Carta Spesa 2026 torna anche quest’anno con nuovi contributi destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà economica. La misura, approvata dalla giunta comunale, mette a disposizione complessivamente 170mila euro per sostenere i residenti nell’acquisto di beni di prima necessità. L’iniziativa viene riproposta dal Comune di Pisa per il quarto anno consecutivo e punta soprattutto ad aiutare anziani, persone sole e nuclei familiari con redditi bassi. Il contributo economico previsto sarà pari a 200 euro per i nuclei composti da una sola persona e a 300 euro per quelli formati da due componenti. Le somme potranno essere utilizzate per acquistare prodotti alimentari essenziali nei negozi e nelle farmacie convenzionate con il Comune.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa rilancia la ‘Carta Spesa’, aiuti fino a 300 euro

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