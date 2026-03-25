Aiuti fino a 3.600 euro per over 65 | al via la rete della Carta Argento

Dal 17 marzo sono aperte le domande per l’accreditamento degli esercenti alla Carta Argento Trentino, misura rivolta agli over 65. La proposta prevede aiuti fino a 3.600 euro per sostenere le spese quotidiane delle persone più fragili. La fase operativa della rete della Carta Argento è iniziata, con l’obiettivo di coinvolgere i commercianti interessati ad aderire alla misura.

Domande aperte fino al 2027. Alimentari, farmacie e parafarmacie possono presentare richiesta Entra nella fase operativa la Carta Argento Trentino. Dal 17 marzo sono ufficialmente aperte le domande per l’accreditamento degli esercenti che vorranno aderire alla misura destinata agli over 65, pensata per sostenere le spese quotidiane delle fasce più fragili.Supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie possono ora candidarsi per entrare nella rete dei punti vendita convenzionati dove sarà possibile utilizzare il contributo economico. La Carta Argento Trentino (C.a.T.), approvata dalla Giunta provinciale su proposta del vicepresidente Achille Spinelli, è rivolta ai cittadini con più di 65 anni già beneficiari, al 1° gennaio 2026, della quota A dell’Assegno Unico Provinciale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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