Bonus animali 2026 pubblicato il bando a Pisa | contributi fino a 300 euro

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il Bonus animali d’affezione 2026, che prevede un contributo economico una tantum fino a 300 euro. La misura è rivolta ai residenti con un Isee fino a 15.000 euro e mira a coprire le spese di cura di cani e gatti. Il contributo si rivolge a chi intende sostenere i costi legati alla cura degli animali domestici.

Pisa, 24 marzo 2026 – Pubblicato il bando del Comune di Pisa per il Bonus animali d’affezione 2026. La misura prevede un contributo economico una tantum destinato ai residenti con un Isee fino a 15mila euro per sostenere le spese di cura di cani e gatti. Le risorse complessive ammontano a 20mila euro. Il contributo è pari a 150 euro per ogni animale, fino a un massimo di 300 euro per due o più animali. Le domande possono essere presentate dalle 12 del 23 marzo 2026 fino alle 23:59 del 30 aprile 2026, attraverso la pagina dedicata sul sito del Comune di Pisa, dove sono disponibili anche il bando completo e gli allegati. Possono fare richiesta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euro Articoli correlati Leggi anche: Bonus animali domestici 2026: contributi fino a 300 euro l’anno agli over 65 Estate INPSieme Senior 2026, pubblicato il bando: contributi fino a 1.400 euro per i soggiorni estivi dei pensionati tra giugno e ottobreIl bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026 finanzia soggiorni estivi in Italia e all’estero, compresi soggiorni in crociera, nei mesi di... Una selezione di notizie su Bonus animali Temi più discussi: Sociale, Bonus animali 2026: pubblicato il bando; Bonus 2026, ecco i 5 contributi che quasi nessuno richiede; Attacchi mortali di cani in Italia, 56 casi in 16 anni: molti si sarebbero potuti evitare; Bonus dimenticati: i 5 contributi che pochi conoscono e chiedono. Bonus animali domestici 2026/ Fino a 300€ di aiuti: a chi spetta?Il bonus animali domestici varrà fino a dicembre 2026, ma non vale per tutti, occorrerà soddisfare molteplici requisiti minimi. La Legge di Bilancio di quasi 2 anni fa, ha inserito il bonus a favore ... ilsussidiario.net Bonus animali domestici 2026, fino a 300 euro per le spese veterinarie: chi può accedere e come fare domandaPer molti anziani, avere in casa un cane, un gatto o un altro animale da compagnia è una vera e propria fonte di conforto quotidiano. Proprio pensando a questo legame speciale, il Governo ha previsto ... greenme.it Scopri la nostra linea BONUS GOLD che offre mangimi selezionati pensati per il benessere di uccelli e piccoli animali da compagnia #bonusgold #mangimi #animalidacompagnia #benessereanimale #sementidotto - facebook.com facebook