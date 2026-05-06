Cyber Tyre made in Georgia Così Pirelli accantona la Cina e mira agli Usa

Pirelli ha deciso di spostare la produzione di pneumatici verso gli Stati Uniti, lasciando da parte il mercato cinese. La società ha chiuso l’accordo con un’azienda cinese, ma i soci cinesi non hanno rilasciato commenti pubblici. La partnership con l’azienda statunitense riguarda la produzione di pneumatici per il mercato americano, mentre i soci cinesi rimangono coinvolti in modo silenzioso. La strategia di Pirelli si concentra ora sul rafforzamento nel mercato statunitense.

Con l’azionista Sinochem reso innocuo grazie all’intervento del governo a mezzo golden power, ora la Bicocca è pronta a rafforzare la produzione dei pneumatici intelligenti in terra americana. Tutti i dettagli I soci cinesi sono ancora lì, ma silenziosi. Chiusa la partita Sinochem, con il governo italiano intervenuto con la normativa golden power per neutralizzare l’azionista di controllo (34%), la cui presenza pregiudicava la permanenza di Pirelli sul mercato americano, che vale un quinto dei ricavi, per la Bicocca è tempo di rafforzare il proprio impegno a lungo termine negli Stati Uniti, ora che lo spazio di manovra è stato riconquistato. Con un passaggio chiave per la propria strategia di prodotto e industriale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cyber Tyre made in Georgia. Così Pirelli accantona la Cina e mira agli Usa Notizie correlate Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre(Adnkronos) – Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l'integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie... Pirelli rafforza il Cyber Tyre con l’IA di Univrses per sicurezza e infrastrutturePirelli e Univrses annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di soluzioni avanzate per la mobilità connessa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pirelli Cyber Tyre, come funzionano gli pneumatici con l'AI che riconoscono anche il traffico; Foto - Pirelli Cyber Tyre; PIRELLI E UNIVRSES SIGLANO UNA PARTNERSHIP PER POTENZIARE LA TECNOLOGIA CYBER™ TYRE INTEGRANDO I SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE BASATI SU IA DELLA SOCIETÀ SVEDESE; Pirelli e Univrses, una partnership per potenziare il sistema Cyber Tyre. Cyber Tyre made in Georgia. Così Pirelli accantona la Cina e mira agli UsaI soci cinesi sono ancora lì, ma silenziosi. Chiusa la partita Sinochem, con il governo italiano intervenuto con la normativa golden power per neutralizzare l’azionista di controllo (34%), la cui pres ... formiche.net Pirelli fa l’americana con gli pneumatici Cyber Tyre negli Stati UnitiPirelli produrrà i Cyber Tyre, gli pneumatici dotati di sensori al centro dello scontro con Sinochem, negli Stati Uniti. startmag.it Pirelli avvierà la produzione del Cyber Tyre in Georgia, negli Stati Uniti. L'annuncio al SelectUSA Investment Summit #ANSA x.com Pirelli e la società svedese Univrses hanno siglato un accordo che prevede l’integrazione nel sistema Pirelli Cyber Tyre di tecnologie di computer vision basate sull’intelligenza artificiale (IA). - facebook.com facebook