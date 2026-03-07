Sabbia del deserto e piogge | weekend instabile in Sicilia e Calabria e Centro-Sud

Nel fine settimana, le regioni del Centro-Sud, Sicilia e Calabria saranno interessate da un tempo instabile con piogge che porteranno anche sabbia del deserto. Il fenomeno è legato a un vortice atmosferico che si trova tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Le precipitazioni sono previste soprattutto oggi e domani, creando condizioni di maltempo in queste aree.

Piogge che portano con sé la sabbia del deserto previste oggi e domani soprattutto al Centro-Sud, causate da un vortice attivo fra Penisola Iberica e il Nord Africa. Il nostro Paese costituisce così un’eccezione in un Europa dominata dall’alta pressione. Il vortice sul Mediterraneo "sta richiamando un intenso flusso di correnti direttamente dal Sahara verso l’Italia e il cuore del vecchio continente», osserva Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. I venti d’alta quota, si legge nella nota, stanno spingendo "masse d’aria miti e cariche di umidità» e «soprattutto cariche di 'sabbia' del deserto». Non si tratta di sabbia, precisa Tedici, ma di silt (o limo), costituito da particelle molto più fini e leggere dei granelli di sabbia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

