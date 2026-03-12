Meteo nuovo fronte instabile in arrivo in Sicilia nel weekend

Un vortice depressionario si muove da nord verso sud lungo il Tirreno e interesserà i settori centro-occidentali della Sicilia nella giornata di venerdì. Questo fronte instabile porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella regione, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. La presenza del sistema atmosferico è prevista per il fine settimana, con un aumento delle condizioni di instabilità in alcune zone.

Un piccolo vortice depressionario in spostamento da nord verso sud lungo il Tirreno convoglierà un fronte che nella giornata di venerdì raggiungerà i settori centro-occidentali della Sicilia, determinando un certo peggioramento. Piogge e qualche rovescio culmineranno nel pomeriggio, interessando Trapanese, Palermitano e Messinese, mentre il resto della regione resterà ai margini con una giornata più soleggiata. Le temperature perderanno qualche grado e i valori massimi a Palermo oscilleranno intorno ai 17°C, a Messina 18°C, a Catania 17°C, ad Agrigento 16°C. "Sabato - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com- il vortice si sposterà ancora più...

