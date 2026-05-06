Scienza nei pub | a Udine tre serate tra spazio IA e natura

A Udine si terranno tre serate incentrate su temi scientifici come lo spazio, l'intelligenza artificiale e la natura. Durante gli incontri verranno approfonditi aspetti legati all'impatto degli algoritmi sulla vita quotidiana e al motivo per cui l’uomo ha impiegato decenni per tornare sulla Luna. Gli eventi si svolgeranno in ambienti pubblici, come pub e locali, per coinvolgere il pubblico in modo informale e accessibile.

? Cosa scoprirai Come cambierà la nostra vita l'uso massiccio degli algoritmi?. Perché l'uomo ha impiegato così tanto tempo per tornare sulla Luna?. Come possiamo convivere con i grandi carnivori del nostro pianeta?. Dove si incontreranno ricercatori e cittadini per discutere di scienza?.? In Breve Dal 18 al 20 maggio 206 il pub The Black Stuff ospita gli incontri.. Alessandro Fabris dell'Università di Trieste approfondisce l'impatto degli algoritmi sulla società.. Stefano Filacorda dell'Università di Udine tratta la convivenza uomo e grandi carnivori.. Il festival coinvolge 90 locali in 28 città italiane con 300 volontari.. Dal 18 al 20 maggio 2026, la città di Udine ospiterà per la prima volta Pint of Science, il festival internazionale dedicato alla divulgazione scientifica che coinvolge 90 locali in 28 città italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scienza nei pub: a Udine tre serate tra spazio, IA e natura Notizie correlate Città della Scienza: Pasqua e Pasquetta tra spazio, natura e laboratori per tutte le etàUn viaggio tra stelle, natura e creatività per vivere le festività pasquali in modo diverso. Forlì, il Festival della Scienza sfida il caos tra IA e naturaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, situato a Forlì, si trasformerà in un centro di irradiazione culturale per l’intera cittadinanza... Panoramica sull’argomento Si parla di: Pint of Science 2026: scienziati nei pub di 28 città italiane, oltre 100 incontri; Edizione 2026 di Pint of Science: La scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico di 28 città italiane.