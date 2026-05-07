Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella | Ucciso dalle Brigate Rosse poi | Lapsus contro di me sciacallaggio - VIDEO

Il ministro dell’istruzione ha fatto un’affermazione in cui ha attribuito erroneamente l’omicidio di Piersanti Mattarella alle Brigate Rosse. Dopo aver fatto questa affermazione, ha poi chiarito che si trattava di un lapsus e ha accusato alcuni media di sciacallaggio nei suoi confronti. Il video della dichiarazione ha attirato l’attenzione, portando a discussioni sulla precisione delle informazioni fornite dai rappresentanti istituzionali.

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Il ministro Valditara attribuisce per errore alle Brigate Rosse l’omicidio di Piersanti Mattarella. Poi si corregge: “Solo un lapsus” Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha compiuto una gaffe durante l'inaugurazione di una scuola intitolata a Piersanti Mattarella in Irpinia: "Uccis.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella: "Ucciso dalle Brigate Rosse", poi: "Lapsus, contro di me sciacallaggio" - VIDEO Notizie correlate Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella “ucciso dalle Br”. Poi spiega: “Solo un lapsus, sciacallaggio contro di me”Avellino, 7 maggio 2026 - Gaffe del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in Irpinia. Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... Panoramica sull’argomento Si parla di: Gaffe di Valditara sull'uccisione di Piersanti Mattarella: Ucciso dalle Brigate Rosse. Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella ucciso dalle Br. Poi spiega: Solo un lapsus, sciacallaggio contro di meIl ministro dell’Istruzione e del Merito stava presenziando all'inaugurazione di una scuola intitolata al presidente della Regione siciliana in provincia di Avellino ... quotidiano.net Ucciso dalle Br, gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella, lui: 'Solo un lapsus'Il Ministro Giuli in Tv ironizza su un post di Salvini che parla di assenteismo: Si scusa del fatto che frequenta poco il ministero ... rainews.it