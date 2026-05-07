Pierino e il lupo per la stagione Unica al teatro Nasca

Domenica 10 maggio alle 18:30, al teatro Nasca di Lecce, si terrà la rappresentazione di “Pierino e il lupo” nell’ambito della stagione “Unica” - Ancora un sogno. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di tutte le età e l’ingresso è gratuito con tessera. La produzione è realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e riceve il sostegno dell’Otto per.

LECCE - Una serata pensata per incantare spettatori di ogni età. Domenica 10 maggio (ore 18:30 ingresso gratuito con tessera) da Nasca – il teatro, per la stagione Unica - Ancora un sogno, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e con il sostegno dell’Otto per.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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